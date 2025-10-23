«Почти на каждой могиле шло угощение»: как на петербургских кладбищах проводили народные гуляния в XIX веке

Подобные гулянья, но куда в меньших масштабах, случались и на другие церковные праздники, однако к XX веку и особенно к 1910-м годам это почти прекратилось — в газете «Петербургский листок» за 1914 год читаем: «…благодаря строгим мерам, принятым заранее, на кладбище почти искоренился старый обычай пьянствовать на родных и чужих могилках». Несмотря на это, на Смоленское кладбище часто приходили просто гулять «…летом в каждый воскресный и праздничный… день».

Впрочем, не только православное Смоленское кладбище заслуживает нашего внимания. Не менее интересна история Смоленского лютеранского кладбища, основанного в 1748 году на противоположном берегу Черной речки — правда, тогда оно чаще называлось просто «немецким». Несмотря на название, погребали там не только немцев, но и англичан, французов, испанцев, португальцев, шведов и многих других (разумеется, далеко не все из них были лютеранами: были и католики, и реформаторы, и т.д.). Однако относилось кладбище к лютеранской церкви Св. Екатерины, стоящей на углу Большого проспекта и 1-й линии. Именно эта церковь отвечала за содержание кладбища и его благоустройство, продажу участков под погребение, ведение учета захороненных.

Любопытно описание территории вокруг кладбища в конце XVIII века: «…в лесистой части острова… чухонская [так раньше называли финнов, или ингерманландцев. — Прим. авт.] деревня, в коей около 20 обыкновенных избушек, а подле оной кладбище для иностранных, в лесу у болотистаго ручейка» . Сложно узнать в этом небольшом описании Петербург, к которому мы привычны!

Отрывок из книги «Некрополи Петербурга» Маргариты Николаевой для публикации предоставило издательство МИФ.