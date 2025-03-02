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Московский стал самым развитым по инфраструктуре районом

Чиновники отмечают, что там сочетаются промышленный потенциал с современной инфраструктурой и соцподдержкой, а также бережное отношение к историческому фонду.

shirmanov aleksey/shutterstock

«Район стал площадкой для реализации масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей, развитие бизнеса и создание комфортной городской среды», — написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своих социальных сетях.

В Московском районе проделали серьезную работу: в 122 домах сделан капремонт, еще 113 зданий были переданы в управление государственных компаний, отремонтировали 130 лифтов, открыли Парк Авиаторов с площадкой для скейтбордистов и уличных велосипедистов.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге в 2025 появится более 40 новых общественных пространств. 

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