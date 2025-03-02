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Оттепель продолжается: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 марта, синоптическую ситуацию в городе сформирует передняя часть очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Небо будут закрывать плотные облака, во второй половине дня местами пройдёт небольшой снег, возможен мокрый снег.

vvoe/shutterstock

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник мокрый снег с дождем и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта, преимущественно облачно. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем с дождем. Днем в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный, в прибрежной части Финского залива местами порывы сильного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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