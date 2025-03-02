Оттепель продолжается: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 марта, синоптическую ситуацию в городе сформирует передняя часть очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Небо будут закрывать плотные облака, во второй половине дня местами пройдёт небольшой снег, возможен мокрый снег.
«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник мокрый снег с дождем и +2…+4», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта, преимущественно облачно. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем с дождем. Днем в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный, в прибрежной части Финского залива местами порывы сильного. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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