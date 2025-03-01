18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Тепло и пасмурно: какая погода ждет Петербург в первый день весны

Хотя в городе и задержатся положительные температуры, но без осадков в виде небольшого и мокрого снега не обойдется.

Shutterstock.com

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в Петербурге сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха днем +1…+3 градуса.

По сообщениям центра «Фобос», сегодня на погоду в городе будет влиять периферия уходящего на восток циклона. При этом облачность и осадки будут ограничивать дневной прогрев. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье сохранится аналогичная погода, температура +1…+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В понедельник ожидаем небольшое потепление +2…+4 градуса.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: