Тепло и пасмурно: какая погода ждет Петербург в первый день весны

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 марта в Петербурге сохранится преимущественно облачная погода, местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха днем +1…+3 градуса.

По сообщениям центра «Фобос», сегодня на погоду в городе будет влиять периферия уходящего на восток циклона. При этом облачность и осадки будут ограничивать дневной прогрев. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье сохранится аналогичная погода, температура +1…+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В понедельник ожидаем небольшое потепление +2…+4 градуса.