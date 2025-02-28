В Помпеях обнаружили серию редких религиозных фресок с мистерией Диониса

В центральной части города Помпеи археологи раскопали большой банкетный зал, три стены которого украшает хорошо сохранившийся фриз «почти в натуральную величину». Как отмечают историки, находка, датируемая 40–30 годами до н. э., дает свежее представление о религиозных обычаях города.

На фресках изображен Дионис, охотники с козами, вакханки и сатиры в момент тайного обряда посвящения, известного как мистерия Диониса. Часть росписи изображает женщин — танцовщиц и охотниц: кто-то несет козу на плечах, а кто-то держит меч и внутренности животного.

Директор археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель объяснил, что эти изображения передают «восприятие в древности дикого и необузданного начала женщины; той, которая оставляет детей, дом и город, выходит за пределы мужского порядка, чтобы свободно танцевать, охотиться и есть сырое мясо в горах и лесах. То есть полной противоположности "прекрасной" женщине, подражающей Венере — богине любви и брака, женщине, которая смотрится в зеркало и "приукрашает" себя».