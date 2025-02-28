Обязательная аттестация экскурсоводов, самозапрет на оформление кредитов: что изменится для петербуржцев в марте

Больше авиарейсов в Шанхай, новые товары для параллельного импорта и ограничения движения: Собака.ru рассказывает, что изменится для горожан в новом месяце.
Аттестация гидов
С 1 марта аттестация экскурсоводов становится обязательной. Чтобы ее получить, гидам необходимо сдать экзамен в Аттестационной комиссии Комитета по развитию туризма и предъявить диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании. Аттестацию проходить необходимо каждые пять лет.
Самозапрет на оформление кредитов
Россияне могут самостоятельно установить запрет на получение потребительского кредита. Заявление можно подать через «Госуслуги», с осени — через МФЦ. Подробнее об этом читайте в фичере Собака.ru.
Упрощение получения ипотеки
Центральный банк снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новое жилье с первоначальным взносом от 20% заемщикам с показателем долговой нагрузки менее 70%.
Больше авиаперелетов в Шанхай
Авиакомпания China Eastern Airlines с 1 марта увеличивает количество рейсов из Петербурга в Шанхай с 3 до 5 в неделю, а ближе к лету добавит еще два. С 31 марта Shanghai Airlines запустит еще три рейса в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
Закрытие «Горьковской»
Из-за ремонта эскалатора сохранятся ограничения на вход по утрам и вечерам на станцию метро «Горьковская»: с 8:10 до 9:50 вход закрыт, с 17:00 до 19:00 ограничен. 22 марта вестибюль станции закроют целиком на весь день.
Новые товары для параллельного импорта
С 10 марта из перечня товаров для параллельного импорта от Минпромторга исключат несколько брендов: HUGO, Lacoste, Lee Cooper, Mango и Pierre Cardin. При этом добавят новые: Zara, Calvin Klein, Adidas и Prada.
Ограничения движения
4, 6, 11 и 13 марта из-за репетиции парада к 9 мая проезд у Нахимовского училища на Петроградской стороне ограничат с 16:00 до 17:30.
До 20 марта из-за ремонта тротуаров сузится проезд по Биржевому переулку от Биржевой линии до Волховского переулка, включая перекресток с Волховским переулком в Василеостровском районе.
Из-за прокладки водопровода до 30 марта ограничено движение по Менделеевской линии от Университетской набережной до площади Академика Сахарова, с закрытием движения по Менделеевской линии в направлении от Университетской набережной к площади Академика Сахарова.
Отделка квартир по стандарту застройщика
С 1 марта застройщики смогут выполнять отделку по собственным стандартам, а не по требованиям техрегламентов, утвержденных Минстроем.
Уличные сирены
5 марта с 10:40 до 10:46 в Петербурге проверят системы оповещения.
Освоение дачного участка
Вступает в силу закон, по которому собственникам дают три года на то, чтобы подготовить садовые и огородные участки к использованию: очистить от мусора, осушить, выравнять рельеф и удалить сорняки. В течение этого срока владельцам не могут выписывать штрафы за нарушения.
Эскроу при строительстве частного дома
С 1 марта в силу вступает федеральный закон, который распространяет действие эскроу-счетов (специальный банковский счёт, на котором хранятся средства до завершения сделки по купле-продаже) на частное индивидуальное строительство. Теперь при заключении договора с подрядчиком на возведение дома заказчик переводит деньги на специальный счет в банке, где они хранятся до закрытия всех обязательств по договору. Кроме того, маткапитал тоже можно тратить на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с использованием эскроу-счета.
Комментарии (0)