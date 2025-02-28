Обязательная аттестация экскурсоводов, самозапрет на оформление кредитов: что изменится для петербуржцев в марте

Аттестация гидов

С 1 марта аттестация экскурсоводов становится обязательной. Чтобы ее получить, гидам необходимо сдать экзамен в Аттестационной комиссии Комитета по развитию туризма и предъявить диплом или удостоверение о дополнительном профессиональном образовании. Аттестацию проходить необходимо каждые пять лет.

Самозапрет на оформление кредитов

Россияне могут самостоятельно установить запрет на получение потребительского кредита. Заявление можно подать через «Госуслуги», с осени — через МФЦ. Подробнее об этом читайте в фичере Собака.ru.

Упрощение получения ипотеки

Центральный банк снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новое жилье с первоначальным взносом от 20% заемщикам с показателем долговой нагрузки менее 70%.

Больше авиаперелетов в Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines с 1 марта увеличивает количество рейсов из Петербурга в Шанхай с 3 до 5 в неделю, а ближе к лету добавит еще два. С 31 марта Shanghai Airlines запустит еще три рейса в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.