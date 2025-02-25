Вестибюли двух новых станций метро благоустроят до конца июля

Протокол подведения итогов конкурса от «Метростроя Северной столицы» опубликовали 25 февраля. Как следует из данных сайта госзакупок, работы обойдутся в почти 237 млн рублей. А завершить контракт необходимо до 31 июля 2025 года.

Напомним, в Петербурге готовятся к открытию первой станции метро в Красносельском районе. Петербургские метростроители завершают строительство станций «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская») и «Путиловская». Параллельно с этим специалисты «Метростроя Северной столицы» начали прокладывать второй — от «Путиловской» до «Обводного канала».

Ранее мы писали о том, что «Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую») пообещали открыть в срок. Обе станции Красносельско-Калининской (коричневой) ветки должны запустить в 2025 году. Строительство идет по графику, а степень завершения работ оценивают как высокую.