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Вестибюли двух новых станций метро благоустроят до конца июля

Конкурс на проведение работ по благоустройству территорий возле «Казаковской» (она же «Юго-Западная») и «Путиловской» Красносельско-Калининской линии выиграла компания «Возрождение».

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Протокол подведения итогов конкурса от «Метростроя Северной столицы» опубликовали 25 февраля. Как следует из данных сайта госзакупок, работы обойдутся в почти 237 млн рублей. А завершить контракт необходимо до 31 июля 2025 года. 

Напомним, в Петербурге готовятся к открытию первой станции метро в Красносельском районе. Петербургские метростроители завершают строительство станций «Юго-Западная» (проектное название — «Казаковская») и «Путиловская». Параллельно с этим специалисты «Метростроя Северной столицы» начали прокладывать второй — от «Путиловской» до «Обводного канала».

Ранее мы писали о том, что «Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую») пообещали открыть в срок. Обе станции Красносельско-Калининской (коричневой) ветки должны запустить в 2025 году. Строительство идет по графику, а степень завершения работ оценивают как высокую.

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