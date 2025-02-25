Напротив Новой Голландии откроют кластер с кинозалами, а у тюрьмы «Кресты» появился новый собственник

Судоходная компания «Нева Тревел» во главе с Юрием Набатовым (лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024) запустила зимнюю навигацию, а в «Лахта Центре» открыли самую высокую в Европе смотровую площадку: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях февраля.
Реставрация месяца
Единственный в России английский орган XIX века, редчайшие витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne с апостолами и святыми, копия работы Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста» (оригинал в Эрмитаже!): на Английской набережной завершили реставрацию бывшей Англиканской церкви. Уже осенью в здании откроют концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Ранее Собака.ru показывала, как выглядит архитектурный памятник изнутри.
Превью месяца
В доме Кранкенгагена напротив Новой Голландии телеканал «КИНОТВ» откроет культурно-образовательный центр и арт-пространство. Концепцию разработала команда бюро AMD Architects во главе с Максимом Батаевым. На набережной Адмиралтейского канала, 17 получат прописку театральное и выставочное пространство, кинозалы, лектории, библиотека, коворкинг, кафе. Кластер будут запускать в несколько этапов: первый — осенью 2025-го, приуроченный к выходу бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор». В полном объеме он заработает в 2026 году.
Реконструкция месяца
Компания «ПСБ «ЖилСтрой» завершила реконструкцию бывшего кинотеатра «Прибой» — уже в мае здесь откроют Центр современного искусства имени Сергея Курехина. В здании разместят два зрительных, хореографический и демонстрационные залы; телевизионную студию и музей рок-культуры, помещение для выставок и концертов, кафе и панорамный ресторан.
Транспорт месяца
Судоходная компания «Нева Тревел» во главе с Юрием Набатовым, лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024, запустила зимнюю навигацию. Небольшие суда на воздушной подушке «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3» курсируют от «Фрегат Благодать» на Петровской набережной, 2, поездка длится около 25 минут. На маршруте пассажиры увидят Петропавловскую крепость, Эрмитаж, стрелку Васильевского острова и Медного всадника. В будущем возможны поездки до Кронштадта.
Новость месяца
Застройщик «КВС» во главе с Сергеем Ярошенко выкупил комплекс бывшей тюрьмы «Кресты», при этом церковь Святого Александра Невского отойдет РПЦ. Девелопер приспособит архитектурный памятник под общественное пространство с музеем, гостиницей, галереями и ресторанами. Инвестиции в реконструкцию зданий могут составить порядка 10 млрд рублей, считают аналитики.
Открытие месяца
Самую высокую в Европе смотровую площадку открыли в «Лахта Центре». Для петербуржцев теперь доступны общественные пространства на третьем и четвертом этажах, а также две обзорные площадки — на 83-м и 86-м этажах. Посмотреть город с высоты можно ежедневно по билетам — от 1200 рублей с человека. В будущем в многофункциональном здании возле небоскреба откроют планетарий и концертный зал. Рядом получит прописку культурно-исторический центр «Полтава» с копией одноименного корабля.
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