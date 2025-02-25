Напротив Новой Голландии откроют кластер с кинозалами, а у тюрьмы «Кресты» появился новый собственник

Единственный в России английский орган XIX века, редчайшие витражи фирмы Heaton, Butler and Bayne с апостолами и святыми, копия работы Питера Пауля Рубенса «Снятие с креста» (оригинал в Эрмитаже!): на Английской набережной завершили реставрацию бывшей Англиканской церкви. Уже осенью в здании откроют концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Ранее Собака.ru показывала, как выглядит архитектурный памятник изнутри.

Превью месяца

В доме Кранкенгагена напротив Новой Голландии телеканал «КИНОТВ» откроет культурно-образовательный центр и арт-пространство. Концепцию разработала команда бюро AMD Architects во главе с Максимом Батаевым. На набережной Адмиралтейского канала, 17 получат прописку театральное и выставочное пространство, кинозалы, лектории, библиотека, коворкинг, кафе. Кластер будут запускать в несколько этапов: первый — осенью 2025-го, приуроченный к выходу бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор». В полном объеме он заработает в 2026 году.

Реконструкция месяца