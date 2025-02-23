Тепло и без снега: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 февраля, погода будет формироваться в противоборстве циклона с севера и антициклона с юга. В такой ситуации циклон принесет в регион обширные поля облаков, на барический максимум не позволит им достичь стадии выпадения осадков.
«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и около 0», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 февраля, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
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