На дорогах Ленобласти перестанут использовать соль. Ее заменили на жидкие противогололедные материалы

«Теперь в нашем регионе активно применяют жидкие противогололедные материалы для зимнего содержания дорог при температурах около нуля. Среди преимуществ: скорость обработки дорог, экономия средств, уменьшение пыли и песка весной», — отмечают в региональном комитете по дорожному хозяйству.

Для приготовления жидкой смеси используются специальные растворно-солевые узлы. За один цикл их работы получается производить 6-8 кубометров раствора натрий-хлора с концентрацией 23%. На процесс уходит от 1 до 2 часов. Сейчас в Ленобласти действует 10 таких установок.

Что касается Петербурга, то городские службы все еще продолжают использовать соль для очистки улиц от снега, несмотря на многократные жалобы горожан. В середине февраля вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что кроме технической соли, другого эффективного реагента нет.