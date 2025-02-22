Рост температуры: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 февраля, синоптическая ситуация в городе будет определяться теплым фронтальным разделом. В течение дня он будет пересекать регион с запада на восток, однако на фоне высокого атмосферного давления его влияния на погоду ограничится лишь в уплотнении облачности и росте температуры, а небольшой снег пройдет только на севере области.
«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1. Ветер южный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и около 0», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 февраля, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Комментарии (0)