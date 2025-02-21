Невский проспект хотят полностью избавить от киосков и веранд

На это несовпадение обратил внимание «Деловой Петербург». В перечне нестационарных торговых объектов (НТО), который формирует комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИТ), их стало меньше на 600 единиц с начала года. В издании также отмечают, что ни одного НТО на Невском проспекте нет. И при этом договоры с предпринимателями действуют «Значит, чиновники будут пытаться искать нарушения», — предполагает соучредитель юридической фирмы «Экстра юс» Дмитрий Егоров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин сообщил, что уже начали поступать обращения от бизнеса.

«На следующей неделе будем встречаться с органами исполнительной власти, с руководством города, чтобы высказать позицию предпринимателей и получить какие-то разъяснения. Наша цель — выработать решение, которое не ухудшит положение предпринимателей и в то же время сделает Невский проспект более эстетичным», — отметил бизнес-омбудсмен.

Напомним, около Спаса на Крови убрали сувенирные палатки. Незаконные лавки потребовали убрать до 21 января. Если к этому времени владелец ларьков не освободит территорию, то этим займутся сотрудники комитет по контролю за имуществом (ККИ). Предпринимателей при этом привлекут к административной ответственности.

Кроме того, в конце января комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга решил исключить «торговые тележки» перед церковью Святой Екатерины из перечня нестационарных торговых объектов. Причина — замечание от другого комитета.