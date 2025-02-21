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Невский проспект хотят полностью избавить от киосков и веранд

В схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) недосчитались около 600 объектов по всему городу. На Невском проспекте по бумагам нет ни одного НТО, в том числе киосков, террас ресторанов и продуктовых тележек. При этом договоры с предпринимателями все еще действую.

Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

На это несовпадение обратил внимание «Деловой Петербург». В перечне нестационарных торговых объектов (НТО), который формирует комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИТ), их стало меньше на 600 единиц с начала года. В издании также отмечают, что ни одного НТО на Невском проспекте нет. И при этом договоры с предпринимателями действуют «Значит, чиновники будут пытаться искать нарушения», — предполагает соучредитель юридической фирмы «Экстра юс» Дмитрий Егоров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин сообщил, что уже начали поступать обращения от бизнеса.

«На следующей неделе будем встречаться с органами исполнительной власти, с руководством города, чтобы высказать позицию предпринимателей и получить какие-то разъяснения. Наша цель — выработать решение, которое не ухудшит положение предпринимателей и в то же время сделает Невский проспект более эстетичным», — отметил бизнес-омбудсмен.

Напомним, около Спаса на Крови убрали сувенирные палатки. Незаконные лавки потребовали убрать до 21 января. Если к этому времени владелец ларьков не освободит территорию, то этим займутся сотрудники комитет по контролю за имуществом (ККИ). Предпринимателей при этом привлекут к административной ответственности.

Кроме того, в конце января комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга решил исключить «торговые тележки» перед церковью Святой Екатерины из перечня нестационарных торговых объектов. Причина — замечание от другого комитета.

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