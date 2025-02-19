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Верфи и порты хотят переделать под жилье, деловые центры и курорты

Масштабный редевелопмент может коснуться прибрежных территорий на юге Петербурга. Власти города считают, что территория имеет «большой потенциал развития в связи с перспективным выводом избыточных портовых мощностей».

Shutterstock.com

Как говорится в проекте государственной программы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга», опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, территория близ Большого порта Петербурга в границах Кировского и Адмиралтейского районов, имеет «большой потенциал развития в связи с перспективным выводом избыточных портовых мощностей».

Помимо портов с береговой линии под реновацию могут вывести заводы Адмиралтейского, Василеостровского и Кировского районов. Для строительства жилья и рекреационной инфраструктуры могут создать новые намывные территории. При этом в зону интересов могут войти территории, прилегающие к рекам и каналам, пишет «Фонтанка».

В документе сказано, что опыт редевелопмента портовых территорий под общественно-деловую и жилую застройку «показывает их социально-экономическую эффективность». В пример ставят общественно-деловой комплекс «Лахта Центр», футбольный стадион на Крестовском острове, порт «Морской фасад».

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