Верфи и порты хотят переделать под жилье, деловые центры и курорты

Как говорится в проекте государственной программы «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга», опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы, территория близ Большого порта Петербурга в границах Кировского и Адмиралтейского районов, имеет «большой потенциал развития в связи с перспективным выводом избыточных портовых мощностей».

Помимо портов с береговой линии под реновацию могут вывести заводы Адмиралтейского, Василеостровского и Кировского районов. Для строительства жилья и рекреационной инфраструктуры могут создать новые намывные территории. При этом в зону интересов могут войти территории, прилегающие к рекам и каналам, пишет «Фонтанка».

В документе сказано, что опыт редевелопмента портовых территорий под общественно-деловую и жилую застройку «показывает их социально-экономическую эффективность». В пример ставят общественно-деловой комплекс «Лахта Центр», футбольный стадион на Крестовском острове, порт «Морской фасад».