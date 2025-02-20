Арт-дроп Собака.ru «Коллекционировать искусство» получил премию «Серебряный Лучник» — Северо-Запад

14 февраля 2025 года экспертное жюри объявило победителей конкурса в области развития общественных связей, проект редакции занял первое место в номинации «За развитие креативных индустрий».
Специальный выпуск Собака.ru «Коллекционировать искусство» (диджитал-версия здесь!) вышел в мае 2024 года к третьему сезону ярмарки искусства 1703. Получилась суперполезная (субъективная!) дорожная карта по тому, что покупать в современном искусстве прямо сейчас — от симпатичной графики молодых художников до работ патриархов. Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция собрала всех акторов совриска в России, мы поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также составили масштабный листинг галерей, коллекционеров и художников, которые образуют сегодня российскую арт-сцену. В дропе вышли эксклюзивные интервью с Эриком Булатовым, Андреем Малаховым, Сергеем Лимоновым и Джессикой, Антоном Козловым, Мариной Гисич, Алиной Пинской, Катей Поповой, Владимиром Чернышевым, Вадимом Навоенко, Ириной Кориной.
Выход арт-дропа сопровождала дискуссия «Концепция коллекционирования», в которой приняли участие спикеры, не нуждающиеся в подробном представлении: своим мнением делились галерист Марина Гисич, художник Виталий Пушницкий, коллекционер, основатель Limonov Art Foundation Сергей Лимонов и коллекционер, обладатель одной из самых больших коллекций графики в России Кирилл Авелев. Модератором выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Дискуссия прошла при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в пространстве «Завод Разин». Дискуссия дала гостям смыслы, а локация — визуальный восторг. Все благодаря выставке работ современных художников из коллекции Сергея Лимонова: гостей окружали объекты (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов. Репортаж здесь!
Всего участие в Премии приняли 83 проекта в 8 номинациях, победителями стали:
- Гран-при конкурса получил участник номинации «Событийные коммуникации» проект «ARS VIVENDI в Эрмитаже: выставка как событие и медиафеномен» (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).
- Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», победитель: «Smartavia: ценности на высоте», G Communications, Санкт-Петербург.
- Номинация «Развитие и продвижение территорий», победитель: «И тебя вылечат: коммуникационная кампания по развитию бренда ”Сосновый Бор — территория здоровья Росатома”», Ленинградская АЭС, Сосновый Бор
- Номинация «Коммуникации в благотворительности», победитель: «Своевременность», Благотворительный фонд AdVita, Санкт-Петербург.
- Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», победитель: «Цифровая энергия» — марафон, который заряжает знаниями, BITOBE, Санкт-Петербург.
- Номинация «Культурно-просветительские проекты», победитель: проект «Сказка на десерт», Теремок, Санкт-Петербург.
- Номинация «Цифровые коммуникации и ИИ технологии будущего», победитель: проект «СделAI лучше»: как студенты и AI меняют взгляд на социальную рекламу Петербурга, Сбербанк, Санкт-Петербург.
В рамках деловой программы Премии прошла дискуссия «Роль коммуникаций в развитии креативных индустрий», участники которой (в том числе сопредседатель координационного совета коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ Вячеслав Лащевский и депутат Государственной Думы Станислав Наумов) подняли вопрос о некоторых положениях федерального закона о креативных индустриях, в частности об изменениях, связанных с включением связей с общественностью в креативные индустрии и о роли коммуникаций в развитии отрасли.
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