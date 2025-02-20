Арт-дроп Собака.ru «Коллекционировать искусство» получил премию «Серебряный Лучник» — Северо-Запад

Специальный выпуск Собака.ru «Коллекционировать искусство» (диджитал-версия здесь!) вышел в мае 2024 года к третьему сезону ярмарки искусства 1703. Получилась суперполезная (субъективная!) дорожная карта по тому, что покупать в современном искусстве прямо сейчас — от симпатичной графики молодых художников до работ патриархов. Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция собрала всех акторов совриска в России, мы поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также составили масштабный листинг галерей, коллекционеров и художников, которые образуют сегодня российскую арт-сцену. В дропе вышли эксклюзивные интервью с Эриком Булатовым, Андреем Малаховым, Сергеем Лимоновым и Джессикой, Антоном Козловым, Мариной Гисич, Алиной Пинской, Катей Поповой, Владимиром Чернышевым, Вадимом Навоенко, Ириной Кориной.

Выход арт-дропа сопровождала дискуссия «Концепция коллекционирования», в которой приняли участие спикеры, не нуждающиеся в подробном представлении: своим мнением делились галерист Марина Гисич, художник Виталий Пушницкий, коллекционер, основатель Limonov Art Foundation Сергей Лимонов и коллекционер, обладатель одной из самых больших коллекций графики в России Кирилл Авелев. Модератором выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Дискуссия прошла при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в пространстве «Завод Разин». Дискуссия дала гостям смыслы, а локация — визуальный восторг. Все благодаря выставке работ современных художников из коллекции Сергея Лимонова: гостей окружали объекты (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов. Репортаж здесь!