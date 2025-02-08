Температура снова выше нормы: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 786 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В воскресенье без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 февраля, небольшая облачность. Без осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, в окрестностях до -10., днем -2...-4. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.