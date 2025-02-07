Вернисаж на Невском проспекте могут ликвидировать вслед за ларьками у Спаса на Крови

Комитет по благоустройству заметил несоответствие объектов на Невском пр., 32–34, федеральному законодательству или законам Петербурга. Если объекты исключат из схемы, они станут нелегальными и их смогут снести, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, около Спаса на Крови убрали сувенирные палатки. Незаконные лавки потребовали убрать до 21 января. Если к этому времени владелец ларьков не освободит территорию, то этим займутся сотрудники комитет по контролю за имуществом (ККИ). Предпринимателей при этом привлекут к административной ответственности.