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Вернисаж на Невском проспекте могут ликвидировать вслед за ларьками у Спаса на Крови

В конце января комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга решил исключить «торговые тележки» перед церковью Святой Екатерины из перечня нестационарных торговых объектов. Причина — замечание от другого комитета.

Pavel L Photo and Video / Shutterstock.com

Комитет по благоустройству заметил несоответствие объектов на Невском пр., 32–34, федеральному законодательству или законам Петербурга. Если объекты исключат из схемы, они станут нелегальными и их смогут снести, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, около Спаса на Крови убрали сувенирные палатки. Незаконные лавки потребовали убрать до 21 января. Если к этому времени владелец ларьков не освободит территорию, то этим займутся сотрудники комитет по контролю за имуществом (ККИ). Предпринимателей при этом привлекут к административной ответственности.

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