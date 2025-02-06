18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге согласовали строительство нового моста через Неву

КГИОП одобрил проект моста в составе ШМСД возле железнодорожного моста в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Shutterstock.com

Согласование получила компания-инвестор АО «Западный скоростной диаметр». Заключение КГИОП выдал на участок магистрали от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицы 2-й Луч до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

«Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через реку Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — говорится в тексте. Также в документе уточнили, что высотные отметки моста — от 9,8 метров до 10,3 метров.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: