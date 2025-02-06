В Петербурге согласовали строительство нового моста через Неву

Согласование получила компания-инвестор АО «Западный скоростной диаметр». Заключение КГИОП выдал на участок магистрали от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицы 2-й Луч до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

«Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через реку Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками», — говорится в тексте. Также в документе уточнили, что высотные отметки моста — от 9,8 метров до 10,3 метров.