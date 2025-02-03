Где взять февральский номер журнала Собака.ru

Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Изучили феномен человека-глянца и (почти) случайно сверстали журнал в журнале. В спецвыпуске Аленаzine выясняем, как перенять феминность у хаски, что почитать от атаческой паники и каких цветов никогда не будет в Белом саду. Учимся у Долецкой жизни (и московскому долголетию!) и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.
Ювелирный гид! Святой Валентин щедро раздает праздничные мэтчи: десятикаратное «сердце» MIUZ Diamonds бьется в такт с сапфирами-близнецами Mercury и турмалинами параиба Parure Atelier, а «Ракета Союз» Maya Gemstones летит на свет лунного камня «Русских самоцветов»
Достаем двойные листочки и планируем на 2025-й просмотры премьер с актрисами-ньюкамерами. Глаза разбегаются: мюзикл Жоры Крыжовникова с Ренатой Тимербаевой, второй сезон «Фишера» с Юлией Ильиной или экранизация «Авиатора» с Дарьей Кукарских.
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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжном «Подписные издания».
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Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
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Бельгийский паб Арден
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Место
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