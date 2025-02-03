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Где взять февральский номер журнала Собака.ru

Суперновость и сверкающее вау: отдел моды Собака.ru и юбиляр Алена Долецкая представляют спецвыпуск АЛЕНАZINE (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Изучили феномен человека-глянца и (почти) случайно сверстали журнал в журнале. В спецвыпуске Аленаzine выясняем, как перенять феминность у хаски, что почитать от атаческой паники и каких цветов никогда не будет в Белом саду. Учимся у Долецкой жизни (и московскому долголетию!) и сказке (активно мечтает стать петербурженкой), а также прямоте — спины и высказываний, широте — взглядов и души и высоте — отношений и полета.

Ювелирный гид! Святой Валентин щедро раздает праздничные мэтчи: десятикаратное «сердце» MIUZ Diamonds бьется в такт с сапфирами-близнецами Mercury и турмалинами параиба Parure Atelier, а «Ракета Союз» Maya Gemstones летит на свет лунного камня «Русских самоцветов»

Достаем двойные листочки и планируем на 2025-й просмотры премьер с актрисами-ньюкамерами. Глаза разбегаются: мюзикл Жоры Крыжовникова с Ренатой Тимербаевой, второй сезон «Фишера» с Юлией Ильиной или экранизация «Авиатора» с Дарьей Кукарских.

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет магазинах OZON и «Подписные издания».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), «Лента», в магазинах сети «Первая полоса», в книжном «Подписные издания».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал «Собака.ru» традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

Animals

BeefZavod

Bekitzer

Bist

BistroSusi

BoBo

Café Claret

Cast

Charlie

Chang

Chelentano

Ciao

Commons

Crevette

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Faces

Frantzusa Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Jam

Gastroli

Giallo

GIUSTO

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Б. Морской

Italy на Виленском

Jam

Jerome

Joli

Kazoku

Koi

Kuznya House

La Biga

LAMB

Lou Lou

MA

Made in China

Marso Polo

Memo

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Oy

Paloma Cantina

Pame

Percorso

Probka

R14

Reborn

Recolte

Regions

Ro

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tel Aviv

Terrasa

The Sizzle

Tondo

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

πολύ

Авокадо Queen

Арка

Банщики

Бекицер

Бельгийский паб Арден

Бельгийский паб Брюгге

Винный Факультет

Гастрономика

География

Гинза

Мансарда

Место

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Репа

Ресторан Шаляпин

Ресторан Шаляпин Репино

Рибай

«Русская рыбалка» в Комарово

«Русская рюмочная №1»

Рыба на даче

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Отели

LOTTE

CORINTHIA

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand-Hotel Emerald

Kempinsky Hotel Moika22

SO/ St. Petersburg

The Faces

Англетер

Астория

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Скандинавия

Бутики

Art Square Gallery

Au Pont Rouge

BOSCO

DayNight

Gold Union

Molecule

Галерея Владимир Михайлов

Кенгуру

Клиники / Салоны красоты

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

АБИА

Американская медицинская клиника

БИЭМ

Грандмед

ГЕН 87

ДЕГА

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.dent

Клиника Мать и Дитя

Клиника РАМИ

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

СМ-Клиника

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

МЕДИ

Меди Эстетик

Фитнес-клубы

Encore

Fight Academy

Бани

Дегтярные Бани

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