Где взять февральский номер журнала Собака.ru

Ювелирный гид! Святой Валентин щедро раздает праздничные мэтчи: десятикаратное «сердце» MIUZ Diamonds бьется в такт с сапфирами-близнецами Mercury и турмалинами параиба Parure Atelier, а «Ракета Союз» Maya Gemstones летит на свет лунного камня «Русских самоцветов»

Достаем двойные листочки и планируем на 2025-й просмотры премьер с актрисами-ньюкамерами. Глаза разбегаются: мюзикл Жоры Крыжовникова с Ренатой Тимербаевой, второй сезон «Фишера» с Юлией Ильиной или экранизация «Авиатора» с Дарьей Кукарских.

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