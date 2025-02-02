В январе солнце светило в Петербурге всего лишь 13 часов

Третья декада января самая теплая, температура достигла +1,6 гр. за счет последних экстремально теплых дней. Так что рекорд третьей декады января 1971 года перекрыт сразу на 0,6 гр.

«Самое интересное в январе это осадки. Впервые их количество преодолело отметку в 100 мм. Такого еще не было в истории города в январе. В течение месяца мы видели и сильный снег заваливший город, и значительные дожди больше похожие на летне-осенний период. Да и осадки отмечались почти весь месяц, что тоже не каждый год бывает», — отметил синоптик Александр Колесов.

Начало 2025 года отмечено на удивление теплой погодой. На этом фоне широко разлетелись слова синоптика Евгения Тишковца о том, что «зима явно в упадке» и «скоро канет в Лету». Насколько эти слова справедливы? Наступит ли весна уже в январе? Можно ли сказать, что «упадок» зимы окончательный и от шуб с меховыми шапками пора избавляться? Разбираемся в материале Собака.ru.