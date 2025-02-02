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Небольшой снежный покров: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 февраля, город продолжит ощущать влияние циклонического вихря, центр которого в середине дня выйдет на восток Ленинградской области. В такой ситуации в регионе облаков, пройдет снег – сформируется снежный покров высотой 1-3 см, на дорогах и тротуарах снежный накат и гололедица.

Irina Velikanova/shutterstock

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник небольшой снег и -3…-5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля, облачно. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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