Небольшой снежный покров: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник небольшой снег и -3…-5», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля, облачно. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.