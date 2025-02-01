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В Петербурге за год заменят более тысячи лифтов

Вместо устаревших подъемников коммунальщики устанавливают лифты отечественного производства, в том числе выпущенные в Петербурге.

Evannovostro / Shutterstock.com

«Капитальный ремонт лифтового оборудования проходит вне зависимости от погодных условий во всех районах города. Для каждого лифта создается индивидуальный проект, так как даже в одном доме шахты могут быть различными», — написал в своих социальных сетях вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Он напомнил, что с 2022 по 2025 год Смольный выделяет дополнительную субсидию на замену подъемного оборудования. Всего в петербургских многоэтажках в этом году заменят более 1200 лифтов.

Напомним, что в прошлом году Смольный отчитался о замене 2,6 тыс лифтов.

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