Последние дни перед похолоданием: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер северный 4-9 метров в секунда. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметра ртутного столба, что около нормы. В воскресенье временами снег и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля, облачная погода. Снег, ночью небольшой. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1...-3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.