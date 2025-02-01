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Последние дни перед похолоданием: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 февраля, город окажется под влиянием северной периферии циклона с центром над Новгородской областью. В такой ситуации погода в регионе ожидается облачная, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, а температурные фон будет постепенно понижаться. Местами на дорогах и тротуарах сформируется гололедица.

Fedorovekb/shutterstock

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер северный 4-9 метров в секунда. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметра ртутного столба, что около нормы. В воскресенье временами снег и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля, облачная погода. Снег, ночью небольшой. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1...-3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

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