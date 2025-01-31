Запуск торгов по выходным, отсрочка от армии для IT-специалистов: что изменится для петербуржцев в феврале

Подорожание абонементов на проезд в электричках, отмена сервисного сбора Ozon, двухдневный «период охлаждения» для операций с цифровыми рублями: Собака.ru рассказывает, что изменится для петербуржцев в феврале.
Запуск торгов по выходным
С февраля «СПб Биржа» запустит торги по выходным: по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 по местному времени. В будущем время продлят до 23:50. В выходные инвесторам будут доступны акции «Сбербанка», «ВТБ», «Газпрома», «Магнита», «Яндекса» и еще 10 компаний.
Сдача деклараций
Компании должны сдать декларации по налогу на имущество до 25 февраля.
Отсрочка от армии
5 февраля завершится прием заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов на портале «Госуслуги». Подать ее могут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с российским гражданством, работающие по трудовому договору в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Призывные комиссии рассмотрят заявки и примут решение об отсрочке с 1 апреля до 15 июля.
Снятие ограничений на работу «Горьковской»
С 25 февраля станция метро «Горьковская» будет работать без ограничений. До этого времени вход закрыт по рабочим дням с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.
Правовой статус и поддержка креативных индустрий
5 февраля вступит в силу закон о развитии креативных (творческих) индустрий. К ним относятся архитектура, дизайн, кинематограф, галереи, производство одежды, разработчики компьютерных игр и другие. Теперь представители креативных индустрий могут претендовать на финансовую, образовательную и информационную господдержку.
Отмена сервисного сбора Ozon
С 1 февраля Ozon отменяет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — его ввели в апреле 2024 года. Маркетплейс увеличит доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа — с 9,9 до 15 рублей за товар.
Двухдневный «период охлаждения» для операций с цифровыми рублями
С 23 февраля банки могут приостанавливать на два дня операции по переводу цифровых рублей на счете клиента, если попытка перевода подпадет под признаки мошенничества.
Подорожание абонемента на электрички
С 1 февраля стоимость абонементов на проезд в электричках Петербурга увеличится. Например, цена абонемента «Туристические будни» для проезда в пригородных «Ласточках» в пределах маршрута Петербург — Великий Новгород составит 1100 рублей.
Клиентов нотариусов лишат возможности обналичивать средства
С 5 февраля нотариусы обязаны обращаться в банк за подтверждением перевода денег заемщиком, прежде чем утвердить действительность медиативного соглашения либо оформить исполнительную надпись по договору займа. Подлинность документов будут проверять через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Проверка наследников через базу ЗАГС
С 5 февраля нотариусы обязаны проверять документы о родстве наследников через Единую государственную систему ЗАГС. Эта мера поможет выявить фальшивые данные, которые некоторые используют для подтверждения своих прав на наследство.
Увеличение маткапитала
С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 9,5%. Например, доплата за первого ребенка, который родился после 2020 года, составит около 690 266 рублей, на второго, если он родился в 2025 году, — 912 162.
Комментарии (0)