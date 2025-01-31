Запуск торгов по выходным, отсрочка от армии для IT-специалистов: что изменится для петербуржцев в феврале

Снятие ограничений на работу «Горьковской»

С 25 февраля станция метро «Горьковская» будет работать без ограничений. До этого времени вход закрыт по рабочим дням с 8:10 до 9:50, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.

Правовой статус и поддержка креативных индустрий

5 февраля вступит в силу закон о развитии креативных (творческих) индустрий. К ним относятся архитектура, дизайн, кинематограф, галереи, производство одежды, разработчики компьютерных игр и другие. Теперь представители креативных индустрий могут претендовать на финансовую, образовательную и информационную господдержку.

Отмена сервисного сбора Ozon

С 1 февраля Ozon отменяет сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — его ввели в апреле 2024 года. Маркетплейс увеличит доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа — с 9,9 до 15 рублей за товар.

Двухдневный «период охлаждения» для операций с цифровыми рублями

С 23 февраля банки могут приостанавливать на два дня операции по переводу цифровых рублей на счете клиента, если попытка перевода подпадет под признаки мошенничества.