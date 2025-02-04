Власти пообещали за пять лет открыть 11 станций метро в Петербурге, каким будет музей-квартира Гурьянова: дайджест новостей

Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи», кафе «Огурцы» и цветочного магазина «Растим»:

«В 2025-м планируем вдвое увеличить количество рабочих мест во всех наших проектах: "Простые вещи", "Огурцы", "Растим", "Кролик, беги". Нам важно развивать транзитное трудоустройство. Обучаясь на наших площадках, люди выходят на открытый рынок труда уже с опытом и навыками.

Хотим усилить направление продаж. Мы вдохновились опытом сотрудничества с "Лемана Про" — декоративные подушки с дизайном наших художников появились во всех магазинах сети. Хочется, чтобы таких коллабораций было больше. Наше инклюзивное дизайн-бюро — перспективное направление, мы верим в его новые возможности!»