Власти пообещали за пять лет открыть 11 станций метро в Петербурге, каким будет музей-квартира Гурьянова: дайджест новостей

Петербургская Высшая школа экономики переехала в бывшее здание Канатного цеха «Красный гвоздильщик», основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова перезапускает веганскую кондитерскую «Кролик, беги» как площадку для транзитного трудоустройства: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях января.
Превью месяца
В антикварном буфете стоит хрустальный бокал с каплей красного вина на дне — последний бокал Георгия, сохраненный его семьей.
Оригинальная лепнина, зеркало, собранное самим Георгием по принципу ассамбляжа, антикварный комод и люстра в стиле модерн — свою квартиру Георгий с самого начала видел как музей.
При разборе личных вещей сёстры художника нашли множество редких эскизов к картинам, например кальку-прототип будущего полотна «Гребцы».
В 2026 году на Литейном проспекте откроют мемориальный музей-квартиру барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова на Литейном проспекте. Инициаторами стала семья Гурьянова: сеcтра Ольга и племянник Александр, Аким Хаас — ребенок «Новой Академии Изящных Искусств» (а теперь — ее руководитель!), сын художницы Ольги Тобрелутс и основателя клуба «Тоннель» Андрея Хааса. В экспозиции — 50 000 артефактов — редчайшие фотографии из личного архива, рисунки и картины, предметы из личной коллекции художника, денди и диджея Георгия Гурьянова. Ждем с нетерпением!
Аким Хаас
Директор будущего музея-квартиры Георгия Гурьянова в интервью Собака.ru:
«В феврале 2026 года художнику, музыканту и денди Георгию Гурьянову исполнилось бы 65 лет — к этому моменту мы и надеемся успеть открыть двери квартиры. Команда музея — это семья Георгия Константиновича. Две сестры, Ольга и Наташа, словно добрые феи, следовали за Георгием и первыми приходили на помощь, когда он поселялся в заброшенных помещениях: помогали навести уют и чистоту и все эти годы незримо для посторонних глаз присутствовали в его жизни».
Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова перезапускает веганскую кондитерскую «Кролик, беги». Заведение на Марата, 67/17 станет площадкой для транзитного трудоустройства: уже к концу февраля в нем будут работать 12 человек с ментальными особенностями. Немного изменилось меню (теперь есть драники!), веганские десерты, торты и выпечка, конечно, остались.
Мария Грекова
Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи», кафе «Огурцы» и цветочного магазина «Растим»:
«В 2025-м планируем вдвое увеличить количество рабочих мест во всех наших проектах: "Простые вещи", "Огурцы", "Растим", "Кролик, беги". Нам важно развивать транзитное трудоустройство. Обучаясь на наших площадках, люди выходят на открытый рынок труда уже с опытом и навыками.
Хотим усилить направление продаж. Мы вдохновились опытом сотрудничества с "Лемана Про" — декоративные подушки с дизайном наших художников появились во всех магазинах сети. Хочется, чтобы таких коллабораций было больше. Наше инклюзивное дизайн-бюро — перспективное направление, мы верим в его новые возможности!»
Реставрация месяца
В Царском Селе завершили реставрацию Императорской фермы. Исторический комплекс XIX века на окраине Александровского парка уже в 2025 году заработает как многофункциональный центр. Первым масштабным проектом станет «Арт-ферма Царского Села». В апреле команда «ГМЗ Царское Село» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО откроет здесь выставку «Crypto / Ферма». Молодые медиахудожники представят работы, посвященные контексту места и взаимодействию природного и цифрового: NFT, видеоарт, ИИ, VR, XR, AR, саундарт. А еще будут встречи с художниками и учеными, кураторские экскурсии, лекции о современном искусстве, экскурсии-прогулки по паркам!
Новость месяца
11 станций метро власти пообещали петербуржцам открыть к 2030 году. Это «Путиловская», «Юго-Западная», «Театральная», «Лиговский проспект — 2», «Брестская», «Улица Доблести», «Гавань», «Морской фасад», «Каменка», «Богатырский проспект» и «Шуваловский проспект». По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, уже в 2025 году заработает первая очередь Красносельско-Калининской линии: станции «Юго-Западная» и «Путиловская» (с переходом на «Кировский завод»). Правда, точную дату запуска чиновник не назвал. Недавно мы писали о том, что смущает экспертов в планах города.
Трансфер месяца
Петербургская Высшая школа экономики переехала в бывшее здание Канатного цеха «Красный гвоздильщик». В памятнике конструктивизма получили прописку более 10 новых направлений подготовки: телекоммуникации, теоретическая и прикладная механика, история искусств, архитектура. Студенты будут осваивать востребованные направления в таких сферах, как: анализ данных, искусственный интеллект, биотехнологии, инжиниринг, дизайн.
Комментарии (0)