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Январь стал самым дождливым в Петербурге с начала наблюдений

И это еще не все рекорды погоды. Вчерашний день также прорвал планку для 28 января: за сутки выпало 13 мм осадков. Прошлый рекорд был в 1971 году и составлял 11 мм.

Shutterstock.com

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сейчас к городу подходит циклон, а зона с осадками уже над югом города. Но по сравнению со вчерашним днем дождя сегодня будет не много.

«А вот вчерашние слова «дождь, много дождя практически на целый день» вылились в Санкт-Петербурге в 13 мм осадков, и только над городом столько, по области намного меньше дождя. Для начала надо отметить, что вчерашние осадки самые значительные в центре города за весь ряд наблюдений для 28 января. Столько еще дождя и снега не наблюдалось в этот день.  Прошлый рекорд 11,0 мм осадков был отмечен 28 января 1971 года, там тоже осадки шли в виде дождя», — отметил синоптик.

Он также рассказал и о других рекордах: за три дня до конца месяца побили рекорд 2011 года в 82,5 мм осадков в январе. На сегодняшнее утро осадков в Петербурге выпало 91,9 мм, а это уже 198 % от нормы.

«Но на этом не останавливается природа и до конца января можно еще ожидать 10-15 мм дождя. Так что окончательное значение узнаем только вечером 31 января. Но и так уже понятно, что январь 2025 года стал самым дождливым в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — добавил Колесов.

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