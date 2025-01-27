«Эту историю еще предстоит написать»: на какие вопросы о блокаде ученые все еще не могут ответить

Вопрос 1: Можно ли создать поименный список жертв блокады?

Никита Ломагин: Число жертв осады города нам в целом известно. Так, Санкт-Петербургский городской суд, принимая решение о признании блокады геноцидом, назвал его — [согласно оценке прокуратуры, оно составляет 1,093 млн человек, — прим. Собака.ru]. Но поименных списков погибших не существует.

Почему это так? Во время блокады далеко не все смерти физически могли быть зарегистрированы. Погибали целые семьи, люди умирали прямо на улицах (часто без документов). Значительная часть предприятий закрылась, поэтому искать пропавших было просто некому. Особенно это характерно для ситуации зимы 1941–1942 года.

Можно ли это исправить? К сожалению, вряд ли. Были, конечно, домовые книги (где велся учет жильцов, — прим. Собака.ru), но далеко не все из них сохранились. У нас есть также списки эвакуированных, но уже давно известно, что в этих перечнях далеко не вся информация достоверна. Мы знаем, когда в машины брали людей, которых там не должно было оказаться. Знаем, что часть машин была подбита в ходе эвакуации.

Так что завет Ольги Федоровны Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» — остается для нас важным ориентиром, он применим к самому событию, к подвигу, к трагедии города… Но в судьбах 2,5 млн ленинградцев и еще некоторого количества беженцев (с территории Ленинградской области, — прим. Собака.ru), которые оказались в городе к началу осады, разбираться все еще чрезвычайно тяжело.