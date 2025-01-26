Новый кампус университета им. Лесгафта построят на территории бывшего Ржевского полигона

«В нынешнем году университет намерен приступить к инженерным изысканиям на участке площадью 536 гектаров, который планируется использовать под строительство кампуса», — сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Несколько лет назад власти Петербурга отказались от планов переселять университет им. Лесгафта из центра Петербурга. Такая идея озвучивалась при обсуждении вариантов концепции развития территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая Голландия», однако по итогу от неё решили отказаться.

Ранее мы писали о том, что Смольный согласовал откорректированный облик зданий СПбГУ в Пушкине. Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил проект, который разрабатывало архитектурное бюро «Студия 44».

