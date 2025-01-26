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Рекордно высокая температура: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 января, город окажется под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого циклоническими вихрями. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура будет близка к рекордно высоким показателям.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градусов, в Ленинградской области -1…+4. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник мокрый снег с дождем и +1…+3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 января, облачная погода. Ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градусов, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

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