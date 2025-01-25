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Ветрено, но очень тепло: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 января, в атмосфере будут господствовать теплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по периферии очередного североатлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная и ветреная, но очень теплая погода, при этом местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшие дожди и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 января, Облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем местами. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

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