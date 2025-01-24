Перекрытия улиц в центре Петербурга для марафонов и забегов сократят в 2025 году

«Мы получили определенные нарекания от жителей нашего города в связи с избыточными перекрытиями. У нас было максимальное количество спортивных мероприятий в 2023 году. В этом году мы значимо сократили эти мероприятия, минимизировали перекрытия улиц, — рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

ЗСД планируют перекрывать только для двух спортивных мероприятий в ранние часы. Также в планах перенести марафоны из центральной части города.

«Фактически, у нас остаются 2 категории в центре города: исторические мероприятия и небольшое количество туристических забегов», — добавил чиновник.