Снегопад парализовал работу аэропорта Пулково

Пулково перестал принимать самолеты из-за снегопада около 8:30 утра. Изначально планировалось, что прием и отправка рейсов возобновятся после очистки взлетно-посадочной полосы от снега в 9:15, однако этого не произошло.

В аэропорту ограничили доступ в зону вылета внутренних рейсов, чтобы все могли разместиться. Пассажирам начали раздавать бесплатную воду. Вылет и прибытие рейсов задерживаются. Пассажирам приходится часами ждать отправления. Предварительно, аэропорт должен возобновить работу в 13:20.

На вылет из Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Казань, Калининград, Красноярск, Москву и Саратов. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в Пулково.

Напомним, что сегодня в Петербурге выпало рекордное количество осадков. Высота снежного покрова в городе достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы!