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Рекордные сугробы: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 января, высота снежного покрова в городе достигла отметки в 29 см — это самый высокий показатель с начала нынешней зимы! За сутки прирост снежного покрова составил 13 см. До этого в лидерах был день 17 декабря, тогда высота снежного покрова составляла 20 см. До конца дня снега в Санкт-Петербурге еще прибавится. Прекращение осадков ожидается после 15-16 часов. 

DimaBerlin/shutterstock

Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью морозы окрепнут до -12…-14, днем ожидается -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

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