Рекордные сугробы: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду, в первой половине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью морозы окрепнут до -12…-14, днем ожидается -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.