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Петербургские активисты выступили с идеей воссоздания храма на Сенной площади

Инициаторы называют здание «самой востребованной из утраченных доминант Петербурга». С просьбой о содействии они обратились к Александру Беглову и руководителю федерального исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова.

фото: общественное достояние

«Вопрос воссоздания Спаса на Сенной стоит максимально остро именно сейчас, поскольку в 2026 году запланирована реконструкция наклонного хода станции м. Сенная пл., вестибюль которой небольшим фрагментом со служебными помещениями заходит на территорию бывших фундаментов собора. Решение о воссоздании должно быть принято до начала реконструкции станции метро», — говорится в сообщении активистов.

Авторы обращения напоминают, что в 2011 году был получен документ, допускающий восстановление церкви в границах исторического участка площадью почти три тысячи квадратных метров.

Храм был построен 1765 году, некоторые исследователи приписывает его авторству Бартоломео Растрелли. Церковь совмещала в себе разные стили: от барокко до классицизма. В апреле 1938 года был закрыт и снят с охраны.  Храм был взорван 1 февраля 1961 года вместе с соседним доходным домом. В 1963-м частично на месте храма был открыт вестибюль станции метро «Площадь Мира».

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