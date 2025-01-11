Петербургские активисты выступили с идеей воссоздания храма на Сенной площади

«Вопрос воссоздания Спаса на Сенной стоит максимально остро именно сейчас, поскольку в 2026 году запланирована реконструкция наклонного хода станции м. Сенная пл., вестибюль которой небольшим фрагментом со служебными помещениями заходит на территорию бывших фундаментов собора. Решение о воссоздании должно быть принято до начала реконструкции станции метро», — говорится в сообщении активистов.

Авторы обращения напоминают, что в 2011 году был получен документ, допускающий восстановление церкви в границах исторического участка площадью почти три тысячи квадратных метров.

Храм был построен 1765 году, некоторые исследователи приписывает его авторству Бартоломео Растрелли. Церковь совмещала в себе разные стили: от барокко до классицизма. В апреле 1938 года был закрыт и снят с охраны. Храм был взорван 1 февраля 1961 года вместе с соседним доходным домом. В 1963-м частично на месте храма был открыт вестибюль станции метро «Площадь Мира».