Сильные осадки: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье снег, временами сильный, гололедица и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января, облачная погода. Снег, ночью сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3...-5 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.