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Сильные осадки: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 января, погоду в городе будет формировать теплый сектор циклонического вихря. Он сохранит в небе над регионом плотные поля наполненных влагой облаков, вызовет снег и мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, местами гололедные явления, на дорогах снежный накат и гололедица. Осадки сегодняшнего дня заметно пополнят месячную копилку небесной влаги и в течение дня декабрьская норма осадков будет перевыполнена.

Maximillian cabinet / Shutterstock.com

«Температура воздуха -1…+1 градус, в Ленинградской области -4…+1. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье снег, временами сильный, гололедица и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января, облачная погода. Снег, ночью сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3...-5 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

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