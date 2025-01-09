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Петербург вошел в список дорогих для жизни городов мира

Всего в рейтинге можно найти 11 российских городов. Помимо Петербурга и Москвы в список попали Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону и Пермь.

Nelli Nekrasova / Shutterstock.com

Рейтинг составляла международная компания Numbeo. Индекс рассчитывают по стоимости жизни в Нью-Йорке и его показатели считаются за 100%. Исследователи высчитывали стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта, покупательскую способность местных жителей. При этом Нью-Йорк только четвертый в рейтинге, а вот пьедестал отошел Цюриху (Швейцария).

Всего в рейтинг вошли 327 городов, среди которых 11 российских. Так, Москва заняла 250 место, Петербург — 285. В рейтинге также есть Екатеринбург (289 место), Нижний Новгород (300 место), Казань (302 место), Краснодар (304 место), Новосибирск (305 место), Калининград (306 место), Уфа (307 место), Ростов-на-Дону (308 место) и Пермь (313 место). Стоимость жизни в Петербурге составляет 25,8% от нью-йоркских показателей, в Москве — 30,8%.

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