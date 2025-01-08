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В Гатчине открылся бесплатный каток под открытым небом

Он будет работать в любую погоду на Соборной улице до 15 марта. Вместимость катка — до 50 человек, продолжительность одного сеанса — 1,5 часа.

My July/shutterstock

«Любители льда смогут прокатиться на коньках по гатчинскому «Арбату»: каток площадью полтысячи квадратных метров будет работать каждый день до 15 марта, рядом — пункт бесплатного проката коньков, но можно прийти и со своими», — сообщает пресс-служба Ленобласти.

Каток будет начинать работу каждый день с 10:00 и закрываться в 21:30.

Если у вас не получилось на новогодних купить билеты на каток у Флагштока или в Севкабеле, то предлагаем прочесть наш подборку. Там вы найдете другие интересные локации в Петербурге, где можно прокатиться на льду.

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