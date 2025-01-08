Сильный мокрый снегопад: какой будет погода в Петербурге 8 января

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, синоптическускую ситуацию в городе будет формировать центральная часть циклонического вихря. Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, пройдут снег и мокрый снегом, местами осадки ожидаются сильными, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев и гололедные явления. На дорогах и тротуарах скользко.
«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В четверг снег, мокрый снег, на дорогах снежный накат и гололедица, днем 0…+2», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, преимущественно облачно. Умеренный, местами небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.
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