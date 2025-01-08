Сильный мокрый снегопад: какой будет погода в Петербурге 8 января

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В четверг снег, мокрый снег, на дорогах снежный накат и гололедица, днем 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, преимущественно облачно. Умеренный, местами небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.