Потепление и мокрый снег: какой будет погода в Петербурге на Рождество

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду снег, мокрый снег, на дорогах снежный накат и гололедица, днем около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января, пасмурно. Снег, мокрый снег, местами сильный. Местами отложение мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем 0...+2 гр. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.