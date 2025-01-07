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Потепление и мокрый снег: какой будет погода в Петербурге на Рождество

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 января, город будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта с запада. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, временами мокрый снег, после 13-14 часов местами возможны ледяные дожди и гололеды. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах и тротуарах скользко.

FOTOGRIN/shutterstock

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду снег, мокрый снег, на дорогах снежный накат и гололедица, днем около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января, пасмурно. Снег, мокрый снег, местами сильный. Местами отложение мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем 0...+2 гр. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

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