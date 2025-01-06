«Под влиянием гребня антициклона»: какой будет погода в Петербурге 6 января

«Температура воздуха -4…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8 сказал Леус. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник временами снег и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января, облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем снег, мокрый снег. Днем местами отложение мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...+1. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.