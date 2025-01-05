Петербург заменит трубы на полмиллиарда рублей

В 2026 году сумма субсидии составит 529,2 млн рублей, в 2027 году – 606,4 млн рублей. «Федеральная субсидия будет направлена на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Это улучшит качество предоставляемых услуг для 800 тысяч потребителей в Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также в 2025 году продолжится развитие электрозарядной инфраструктуры для электромобилей. В Смольном сообщили, что инвесторам из бюджета выделят 31 млн рублей для компенсации затрат на технологическое присоединение и закупку оборудования. Из городского бюджета — 52,7 млн.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург получит более 6 млрд рублей на ремонт дорог.