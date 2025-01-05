Начало морозов: вот прогноз петербургских синоптиков на 5 января

«Температура воздуха в начале дня -3…-6 градусов, в Ленинградской области -3…-8, местами до -8…-13, к вечеру в Санкт-Петербурге температура опустится ниже -10, а по области местами ниже -15. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью до -15…-17, к вечеру -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, местами до -18, днем -4...-6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.