На Приморском шоссе установят новый памятник в честь победы в Северной войне

Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 м. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 м. Она также выполнена из бронзы. Высота колонны - 41,95 м. Общая высота памятного знака - 82 м. На колонне и гранитном постаменте размещены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Заказчиком проекта выступил Фонд поддержки культурных инициатив газового монополиста. Уже готов и сам проект, его авторами выступили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Самым высоким монументов в Петербурге сейчас является Александровская колонна на Дворцовой площади. Её высота составляет 47,5 м. Таким образом новый памятник станет самым высоким в городе.

Напомним, что проект памятника рассмотрели еще осенью 2023 года. Его авторы не скрывали, что новая колонна должна стать самой высокой в мире. Докладчики отмечали, что Пётр I хотел поставить такую колонну в честь победы в Северной войне, уменьшенная реконструкция хранится в Эрмитаже. Она послужила одним из источников вдохновения для создателей Александровской колонны.