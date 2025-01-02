В Петербурге движение по Алтайской улице перекрыли до октября

Речь идет об участке Алтайской улицы протяженностью около 500 м, который проходит от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. Он будет перекрыт для транспорта до 27 сентября 2025 года (включительно) из-за работ по установке временного ограждения.
С 1 января 2025 года в Московском районе Петербурга начали действовать новые дорожные ограничения. «Объезд [перекрытого участка Алтайской улицы]: проспект Юрия Гагарина, улица Орджоникидзе, улица Ленсовета, улица Типанова», — говорится в сообщении ГАТИ.
Также в Красногвардейском районе с 9 января по 2 февраля перекроют проезд по Уткину переулку у пересечения с Заневским проспектом. На участке пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В Красносельском районе из-за реконструкции водопровода закрывается движение по Земской улице в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново). Ограничение будет действовать от Таллинского шоссе до дома №206 лит. А по Таллинскому шоссе с 10 января по 16 февраля.
Ранее мы писали о том, что в Петербурге запустили строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с привязкой к Пулково.
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