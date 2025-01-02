В Петербурге движение по Алтайской улице перекрыли до октября

С 1 января 2025 года в Московском районе Петербурга начали действовать новые дорожные ограничения. «Объезд [перекрытого участка Алтайской улицы]: проспект Юрия Гагарина, улица Орджоникидзе, улица Ленсовета, улица Типанова», — говорится в сообщении ГАТИ.

Также в Красногвардейском районе с 9 января по 2 февраля перекроют проезд по Уткину переулку у пересечения с Заневским проспектом. На участке пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. В Красносельском районе из-за реконструкции водопровода закрывается движение по Земской улице в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново). Ограничение будет действовать от Таллинского шоссе до дома №206 лит. А по Таллинскому шоссе с 10 января по 16 февраля.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге запустили строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с привязкой к Пулково.