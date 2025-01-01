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Проезд в пригородных электричках Петербург подорожал

С Нового года повысилась плата за проезд и провоз багажа. Так, в городе тариф «Стандарт» теперь составит 48,60 рубля за первые 20 километров, а на «Ласточке» - 58 рублей за то же расстояние.

Roofsoldier/shutterstock

В Ленобласти ситуация немного другая другая. На обычной электричке надо заплатить 46,20 рубля за первые 14 километров поездки, а за «Ласточку» - 53,48 рубля. Сбор за оформление билета в электропоезде теперь составит 100 рублей. А за ручную кладь в Петербурге и Ленобласти дополнительно попросят 48 и 46 рублей соответственно.

А каждый километр после фиксированной цены обойдется в Петербурге 2,43 рубля в «стандарте» и 2,9 в «Ласточке». В Ленобласти 3,3 в «стандарте» и 3,82 в «Ласточке». «С информацией о стоимости проезда и расписанием можно ознакомиться: на станциях и вокзалах, на сайте ppk-piter.ru, в приложении «РЖД Пассажирам», — напомнили в РЖД петербуржцам.

Напомним, что с 1 января также выросли цены на проезд в общественном транспорте Петербурга. Рост стоимости составит около 15%. Так, проезд по «Подорожнику» составит 51 рубль вместо нынешних 44 рублей.

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