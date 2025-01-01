Мокрый снег и гололед: вот прогноз петербургских синоптиков на 1 января

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, синоптическая ситуация в городе будет определяться передней частью активного североатлантического циклона. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и мокрый снег, на территории области переходящие в дожди, местами осадки ожидаются сильными, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах и тротуарах снежный накат и гололедица.
«Температура воздуха 0…+2, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба., что существенно ниже нормы. В четверг местами кратковременный снег, гололедица и -2…-4», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 января, Облачная, днем с прояснениями погода. Ночью мокрый снег, переходящий в снег. В начале ночи местами налипание мокрого снега. Днем местами небольшой снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4...-6. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.
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