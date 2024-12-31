К елке на Дворцовой площади ограничили доступ

Также к ели прикрепили дополнительные тросы, фиксирующие её с двух сторон. «Благодаря этому она остаётся надежно закрепленной и продолжает радовать нас и создавать праздничное настроение, несмотря на капризы погоды. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели всё же ограничим», — написал в социальных сетях вице-губернатор Борис Пиотровский.

При этом на макушку вернули пятиконечную звезду. Напомним, что вчера ее сняли специальные службы из-за сильного ветра. Украшение убрали специально, чтобы оно не упало.

Ель высотой более 23 метров привезли из Выборгского района. Она украшена в ретро-стиле, характерном для 1950–60-х годов: гирляндами с флажками, серпантином, ретро-лампочками и игрушками в виде снеговиков, конфет и щелкунчиков. Дерево простоит на Дворцовой до 14 января.