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Главная елка Петербурга осталась без звезды

За два дня до праздника праздничное дерево лишилось верхушки. Украшение сняли из-за порывистого ветра, который, как ожидается, продлится ещё семь часов.

Photoframe123 / Shutterstock.com

30 декабря заставило петербуржцев побеспокоиться из-за изменений на главной елке города. Изначально появились версии, что звезду с дерева на Дворцовой унес сильный ветер. Однако городские власти поспешили  успокоить горожан. Украшение убрали специально, чтобы оно не упало. 

Вернуть украшение пообещали в комитете по печати Петербурга, когда стихнет ветер. Однако, судя по предостережениям синоптиков, Новый год лесная красавица будет встречать без звезды — завтра скорость ветра будет достигать 20 м/с. Об этом пишет портал 78.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 декабря, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
 

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