Главная елка Петербурга осталась без звезды

30 декабря заставило петербуржцев побеспокоиться из-за изменений на главной елке города. Изначально появились версии, что звезду с дерева на Дворцовой унес сильный ветер. Однако городские власти поспешили успокоить горожан. Украшение убрали специально, чтобы оно не упало.

Вернуть украшение пообещали в комитете по печати Петербурга, когда стихнет ветер. Однако, судя по предостережениям синоптиков, Новый год лесная красавица будет встречать без звезды — завтра скорость ветра будет достигать 20 м/с. Об этом пишет портал 78.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 декабря, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

