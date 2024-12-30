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В Петербурге из-за нарушений на 2 месяца закрылся ресторан Birch

Заведение на Кирочной улице будет недоступно до конца февраля. СМИ, со ссылкой на объединенную пресс-службу судов, сообщают, что принятая мера связана с нарушением санитарных норм. Представители заведения признали факт нарушений, однако о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Согласно материалам на сайте Дзержинского районного суда, дело по ст. 6,6 КоАП в отношении ООО "Сазак" (юрлицо ресторана Birch) поступило в суд ещё 19 декабря, 23 декабря было вынесено постановление о назначении административного наказания. 

Сейчас забронировать стол в ресторане через специальную форму на сайте заведения невозможно. Пользователи видят запись о том, что все места на выбранную дату забронированы. Посетителям сайт предлагают записаться в лист ожидания или проверить наличие мест в других проектах группы.

«Деловой Петербург» пишет, что прокурорская проверка выявила, что помимо нежилого помещения, которое занимает ресторан Birch, компания арендует ещё два жилых помещения в том же доме. В одном находится офис, а в другом расположилось пищевое производство. В прокуратуре сочли этот факт нарушением положений Жилищного кодекса, кроме того, в одной из квартир обнаружилась незаконная перепланировка.

Документы проверки были направлены в Роспотребнадзор и в МЧС. Прокуратура потребовала, чтобы санитарное ведомство измерило уровень шума в квартирах, соседствующих с общепитом. По словам Илоны Ханиной, прокуратура была намерена обратиться в суд, чтобы добиться запрета использовать жилых квартир под нужды общепита.

Напомним, что в прошлом году ресторан также оказался в центре внимания. Все началось с поста в анонимном Telegram-канале, где заведение обвинили в прямом заимствовании идей у барселонских коллег из ABaC. 

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