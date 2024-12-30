Угроза наводнения, мокрый снег и понижение температуры: вот прогноз петербургских синоптиков на понедельник

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6, к вечеру температура опустится к нулевой отметке. Ветер западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 14-19. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы, после полудня показания барометров начнут расти. Во вторник местами небольшой снег, гололедица и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 декабря, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.