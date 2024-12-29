Возможен температурный рекорд: какой будет погода в Петербурге перед Новым годом

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса сегодня, 29 декабря, город будет ощущать влияние тёплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром в западную часть акватории Баренцева моря. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут дожди и ближе к вечеру усилится ветер. Главная загадка сегодняшней петербургской погоды – будет ли обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха? Пока самым тёплым в метеорологической истории 29 декабря было в 2013 году, тогда воздух прогрелся до +5,4 градуса.
«Температура воздуха +4…+6, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ближе к вечеру порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 декабря, облачная, днем с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток +2...+4. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.
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