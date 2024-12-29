Возможен температурный рекорд: какой будет погода в Петербурге перед Новым годом

«Температура воздуха +4…+6, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ближе к вечеру порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 декабря, облачная, днем с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток +2...+4. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.